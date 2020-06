Le bracelet aux mille vies

Qu’ont en commun les Inuits, les Japonais et la géométrie ? Vous donnez votre langue au chat ? Il s’agit en fait de motifs, qui, mêlés au ciselage traditionnel touareg, deviennent des bijoux, comme ce bracelet ajustable en vermeil. La créatrice d’Ombre Claire, Aude Durou, veut « brouiller les pistes, ne plus savoir d’où le bijou arrive, inventer son histoire ». Elle dessine ainsi des colliers, des bagues et des bracelets, qui sont ensuite créés par des artisans à Agadez, au Niger, selon les règles du commerce équitable.

Prix : 36 euros

Le + environnemental et social : commerce équitable

Le site d’Ombre Claire